Scuola, Valditara: "Presto 300 euro in più negli stipendi degli insegnanti"

Con l'ultima legge di bilancio sono stati previsti "tre miliardi per il nuovo contratto della scuola e non si è mai visto nella storia della scuola italiana che, non appena ha chiuso un contratto, siano previste già nell'anno successivo le risorse necessarie a chiudere un nuovo contratto". Così ha continuato il ministro Valditara rispondendo a una interrogazione nel corso del question time. "Grazie a tali nuove risorse l'aumento medio per i docenti sarà pari a circa 160 euro al mese. E insomma tra l'anno scorso il 2024 ci saranno quasi 300 euro al mese di aumenti per i docenti mentre per il personale Ata si stima un aumento medio mensile da 173 a 303 euro".