Italia ancora nella morsa del maltempo, allerta arancione in tre regioni

Rientra in Emilia-Romagna l'allerta arancione dovuta al transito della piena del Po. L'ultimo bollettino dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'Emilia-Romagna e di Arpae, infatti, declassa a "gialla" la criticità idraulica per la pianura emiliana orientale e per la costa ferrarese in riferimento visto il "lento esaurimento della piena nelle ultime sezioni del fiume Po".