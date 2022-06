Istat: una famiglia su due ha un condizionatore, il 28% lo usa sempre

Dall'ultimo rapporto Istat sui consumi energetici del 2021 emerge che la metà delle famiglie italiane (il 48,8%) dispone di un sistema di condizionamento; la diffusione è sostenuta in tutte le aree del Paese: 51,2% nel Mezzogiorno, 49,1% al Nord e 44,2% al Centro.

Nei mesi caldi il 28,5% delle famiglie dotate di condizionamento accende il sistema tutti i giorni o quasi , il 35,3% qualche giorno a settimana, un quarto delle famiglie (24,1%) lo utilizza solo occasionalmente o non lo utilizza mai. In estate i condizionatori sono accesi in media sei ore e 17 minuti al giorno .