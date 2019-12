Istat: più di 300 i pedoni morti in Italia nel 2019

Il 2019 è l'anno nero dei pedoni. Tra i morti in strada, i passanti sono un terzo. Il bilancio di fine anno dei vigili urbani lo dice con chiarezza: camminare resta ad alto rischio. Anche se le vittime sono diminuite rispetto al 2018, ci sono in media 82 incidenti al giorno. Tutti investiti da auto e mezzi pesanti vicino ad incroci stradali dove le strisce erano poco marcate, anche se si calcola che l' 11 per cento delle vittime non abbia rispettato appieno quanto previsto dal codice della strada.