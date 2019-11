Istat: nel 2018 cresce il numero di matrimoni ma ci si sposa più tardi | il Nord preferisce il rito civile, il Sud la chiesa

Nel 2018 sono stati celebrati in Italia 195.778 matrimoni, circa 4.500 in più rispetto all'anno precedente (+2,3%), ma prosegue la tendenza a sposarsi sempre più tardi. Lo rileva l'Istat, sottolineando come gli sposi al primo matrimonio abbiano in media 33,7 anni e le spose 31,5. Dopo una fase di crescita, le seconde nozze, o successive, rimangono stabili rispetto all'anno precedente.