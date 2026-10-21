Istat, in Italia sempre meno figli e sempre più nascite fuori dal matrimonio: fertilità ai minimi storici

In Italia si fanno sempre meno figli e il matrimonio non è più considerato come una condizione necessaria per diventare genitori. Nel 2025 il 44,1% dei bambini è nato da coppie non sposate, una percentuale in crescita di quasi un punto rispetto al 2024 e di oltre 24 punti percentuali rispetto al 2008. A delineare il cambiamento demografico allarmante è l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica), che nei nuovi dati sulla natalità e sulla fecondità registra un ennesimo minimo storico del numero medio di figli per donna, sceso a 1,14. Le nascite fuori dal matrimonio sono state 156.874, mentre quelle da coppie coniugate si sono fermate sotto la soglia delle 200mila. Entrambe le categorie registrano un calo rispetto al 2024, ma la diminuzione è molto più marcata tra i genitori sposati: -5,4%, contro il -1,8% delle coppie non sposate.