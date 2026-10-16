Forum della Famiglia e della Natalità, a Napoli quattro giornate di confronto

La fotografia dell’emergenza demografica sarà completata dagli interventi di Antonella Bianchino, dirigente territoriale dell’ISTAT, e Vincenzo Tedesco, direttore centrale Entrate dell’INPS. Al dibattito parteciperanno anche i rettori delle università Federico II e Parthenope, Luigi Vanvitelli e Suor Orsola Benincasa, insieme ai presidenti degli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Giornalisti, degli Psicologi e degli Assistenti Sociali. Il mondo accademico e delle professioni sarà chiamato a individuare, su sollecitazione della presidente onoraria del Forum Anna Maria Bernardini de Pace, priorità comuni e strumenti d’intervento.