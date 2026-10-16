Forum della Famiglia e della Natalità, a Napoli quattro giornate di confronto

Si terranno presso la Mostra d’Oltremare di Napoli gli Stati Generali del Forum della Famiglia e della Natalità, quattro giornate di confronto per affrontare il complesso fenomeno della denatalità e individuare possibili risposte. Al centro del dibattito ci saranno laccesso all’abitazione e la sostenibilità dei costi, la stabilità occupazionale e un sistema di welfare capace di sostenere le famiglie e accompagnare la genitorialità.
Gli appuntamenti in calendario
Gli appuntamenti in calendario sono il 17, 18, 24 e 25 ottobre. I lavori si apriranno sabato 17 ottobre con una sessione inaugurale dedicata all’emergenza demografica che attraversa il Paese e interessa direttamente anche la Campania. Alla giornata inaugurale parteciperanno - per delega del presidente della Regione Campania - Loredana Raia, presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio regionale, per il Comune di Napoli l’assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, e il presidente dell’ANCI Campania Francesco Morra.
Le priorità d’intervento
La fotografia dell’emergenza demografica sarà completata dagli interventi di Antonella Bianchino, dirigente territoriale dell’ISTAT, e Vincenzo Tedesco, direttore centrale Entrate dell’INPS. Al dibattito parteciperanno anche i rettori delle università Federico II e Parthenope, Luigi Vanvitelli e Suor Orsola Benincasa, insieme ai presidenti degli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Giornalisti, degli Psicologi e degli Assistenti Sociali. Il mondo accademico e delle professioni sarà chiamato a individuare, su sollecitazione della presidente onoraria del Forum Anna Maria Bernardini de Pace, priorità comuni e strumenti d’intervento.