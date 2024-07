Istat: "Otto donne su dieci molestate sul lavoro, ma ora meno ricatti sessuali"

Si stima che negli ultimi tre anni precedenti la rilevazione le donne tra i 15 e i 70 anni sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un impiego, per mantenerlo o per una promozione siano state circa 65mila, pari allo 0,5% (rispetto all'1,1% della precedente rilevazione). La percentuale è più alta fra le più giovani (2,9% in età 15-24 anni) e l'1,1% (tra le 25-34enni). A incidere sulla riduzione del fenomeno, si legge nel rapporto, "l'ampio impatto delle azioni di denuncia come la campagna .meetoo e la disponibilità di un sistema di protezione legislativo e istituzionale delle vittime". Va considerato, inoltre, che il periodo analizzato corrisponde agli anni 2020-2023 e include, dunque, la pandemia e il conseguente lockdown in cui le occasioni di lavoro in presenza si sono fortemente ridotte.