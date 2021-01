Istat, in aumento la "fuga" degli italiani verso l'estero: +4,5% 

Italy Photo Press

Secondo l'Istat nel 2019 le emigrazioni sono quasi 180mila (+14,4% sul 2018) ma 3 su 4 riguardano italiani (per un totale di 122mila), in aumento del 4,5%. Le iscrizioni anagrafiche dall'estero sono stabili sul 2018 (+0,1%). Diminuiscono le immigrazioni dei cittadini stranieri (265mila, -7,3%) mentre sono in forte aumento i rimpatri degli italiani (68mila, +46%). Quasi 3 italiani su 4 trasferitisi all'estero nel 2019 hanno 25 anni o più (circa 87mila).