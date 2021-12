Istat, in Italia calano i residenti rispetto al censimento del 2019: -0,7%

Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente , la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Lo sancisce l'Istat , spiegando che "questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020. Inoltre secondo l'istituto, la pandemia ha accentuato la "recessione demografica".

Gli effetti della pandemia - La pandemia di Covid-19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto e il decremento di popolazione registrato tra l'inizio e la fine del 2020 risente di questo effetto. Il diverso impatto che la pandemia ha avuto sulla mortalità nei territori - maggiore al Nord rispetto al Mezzogiorno - e la contrazione dei trasferimenti di residenza spiegano la geografia delle variazioni dovute alla dinamica demografica.

Calo in tutte le Regioni - L'ammontare di popolazione al 31 dicembre 2020, spiega l'Istat, è inferiore a quello del 2019 in tutte le Regioni, in particolare nel Mezzogiorno (-1,2% nell'Italia Meridionale e -1% nelle Isole); quasi ovunque, a eccezione delle province autonome di Bolzano e di Trento, a determinare la diminuzione è soprattutto la dinamica demografica recessiva del 2020. Tutte le Regioni registrano una contrazione di popolazione residente ad eccezione della Toscana. I cali maggiori si osservano in Molise (-2,1%), Calabria (-1,8%), Campania (-1,5%) e Sardegna (-1,3%).

Gli stranieri - Al 31 dicembre 2020 gli stranieri censiti sono 5.171.894; 132.257 in più dell'anno precedente ma diventano circa 150mila in più per effetto di un "aggiustamento statistico" .

Poche nascite e molti decessi - Secondo il censimento, il nuovo record minimo delle nascite (405mila) e l'elevato numero di decessi (740mila) aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese. Il deficit di 'sostituzione naturale' tra nati e morti (saldo naturale) nel 2020 raggiunge -335 mila unità, valore inferiore, dall'Unità d'Italia, solo a quello record del 1918 (-648 mila), quando l'epidemia di "spagnola" contribuì a determinare quasi la metà degli 1,3 milioni di decessi registrati in quell'anno".

In Lombardia mortalità aumentata del 35% - La pandemia Covid-19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto e il decremento di popolazione registrato tra l'inizio e la fine dell'anno 2020 risente di questo effetto: nel 2019 il prezzo più alto in termini di incremento della mortalità è stato pagato dal Nord ovest (+30,2% di decessi totali rispetto al 2019), con quasi il doppio dell'eccesso di mortalità della media nazionale (+16,7%); mentre in termini di surplus di mortalità è soprattutto la Lombardia a sperimentare le conseguenze più pesanti (+35,6% rispetto al 2019).