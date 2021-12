Iss, variante Omicron in forte crescita in Italia: i casi sono 84 | Sale a 317 l'incidenza tra i bimbi 0-9 anni

Ansa

Sono saliti a 84 i casi di variante Omicron del coronavirus in Italia, secondo l'Istituto superiore di Sanità. Il dato è "in forte crescita". La maggior parte delle segnalazioni è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20), mentre in generale la variante è segnalata in 13 Regioni (8 nel Lazio, 7 in Puglia, 5 in Veneto, 2 in Piemonte ed Emilia Romagna, una in Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e 1 a Bolzano.