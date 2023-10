Israele, il padre di un ragazzo riservista richiamato alle armi: "Una parte di me gli ha detto resta a casa"

A "Mattino Cinque News" parlano la sorella e il papà di un ragazzo riservista richiamato alle armi dopo il massiccio attacco sferrato da Hamas ad Israele dalla Striscia di Gaza. "Non sappiamo ancora dove andrà, siamo preoccupati, ha finito il militare anni fa e ora con questa situazione deve tornare in guerra" ha commentato la sorella del ragazzo.

"Non fa differenza di dove sei, se sei italiano o meno, quando chiamano tuo figlio a combattere una guerra è difficile. Una parte di me gli ha detto resta a casa ma capisco il suo senso del dovere, verso anche i suoi compagni che non vuole lasciare soli. Prego che torni a casa sano e salvo, lui è già stato dentro Gaza e le esperienze che ha vissuto lo hanno segnato mentalmente. Spero torni sano e che non resti segnato nella psiche, è un ragazzo forte ma la nostra paura è che faccia l'eroe" ha concluso il papà.