Isole Covid free, Bonaccini critico: "Proposta da rigettare"

"Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di 'isole Covid free' . Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre". E' il messaggio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, su Facebook al ministro del Turismo. "Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile", aggiunge.

La proposta delle isole "Covid free" arriva sulla scia di quanto sta avvenendo in Grecia. Entro fine mese infatti tutti gli abitanti delle 69 isole elleniche saranno infatti vaccinati in modo da far partire la stagione turistica, con meno preoccupazioni, già da maggio. In Italia il piano riguarderebbe i residenti e i lavoratori delle isole minori in Campania come Ischia, Capri, Procida, in Sicilia, come le Eolie e le Egadi e le Pelagie, e altre da Ponza alle Tremiti fino all’Elba e l’isola del Giglio. Ma negli ultimi giorni è arrivato anche l'appello dei presidenti Christian Solinas e Nello Musumeci, di far rientrare anche Sardegna e Sicilia nel piano delle isole Covid free.

Fedriga: "Equità o si crea tensione sociale" Sull'argomento è intervenuto anche il neo eletto presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga che, in un'intervista a RaiNews24, ha precisato: "In questo momento dobbiamo dimostrare al Paese che c'è equità. Non creare tensione sociali, ma dare le stesse regole dappertutto. Meno ci sono disparità, anche se non tutti saranno soddisfatti, meno ci sono tensioni".

Garavaglia: "Isole Covid free? Si può fare" Dal ministro Garavaglia arriva invece uno spiraglio di apertura al piano delle isole Covid free: "Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme". Mentre sulla possibilità di anticipare, rispetto all'Europa, il green pass per viaggiare spiega: "I tempi dell'Europa non sono ancora certi, si parla di 15 giugno. Secondo noi bisogna anticipare un po' per garantire la circolazione nei tempi giusti e per programmare la stagione estiva".