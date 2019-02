Isola delle Femmine, clienti affittano la cabina ma il lido viene sequestrato: "Abbiamo perso stagione e soldi"

Ben 1350 euro per tutta la stagione sul lido dell’Isola delle Femmine, pagamento che avrebbe coperto l’intera stagione. Eppure qualcosa è andato storto. Sì, perché la spiaggia in provincia di Palermo è stata posta sotto sequestro, avvisando gli utenti solo il 5 giugno scorso.



"Striscia la Notizia" ha chiesto ai diretti interessati cosa sia successo: "Abbiamo perso i soldi, non abbiamo ancora avuto nessun rimborso e ovviamente abbiamo anche perso la stagione al mare". Il sequestro, ormai scattato otto mesi fa, non ha sortito gli effetti sperati e il lido a oggi è solo un ammasso di cabine abbandonate.



I clienti si sono rivolti ai responsabili per chiedere spiegazioni, ma hanno ricevuto questa risposta: "Tranquilla, i soldi arriveranno entro il dicembre 2019". Stefania Petyx ha contattato telefonicamente l’avvocato dei gestori dello stabilimento, ma il legale ha confermato: "Prima di quella data i signori Battaglia non sono nelle condizioni di restituire".