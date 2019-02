Alessandria, installati dieci speed-check utilizzati in maniera irregolare

Il centro di Alessandria ultimamente si è colorato di arancione. Non grazie all'opera di qualche street artist, ma per merito del Comune che ha installato dieci speed-check, le torrette che controllano la velocità e servono a dissuadere gli automobilisti dal premere troppo il piede sull'acceleratore.



"Striscia la Notizia", però, ha scoperto che non tutto torna nell'utilizzo di queste ‘sentinelle’. Sì, perché questa strumentazione non è prevista dal codice della strada e il loro unico utilizzo legalmente riconosciuto è come contenitori di autovelox. Mentre spesso sono vuoti e servono solo a ‘spaventare’ gli automobilisti. Inoltre, essendo posti sui marciapiedi, diventano vere e proprie barriere architettoniche. L'inviata Chiara Squaglia si è dunque rivolta al Comandante della pulizia municipale di Alessandria, Alberto Bassani.