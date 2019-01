Asti, "Striscia la notizia" contro le assicurazioni ‘furbette’

Ferraris Assicurazioni. Si chiama così l’agenzia di assicurazioni finta che ha raggirato moltissimi clienti in tutta Italia. “Striscia la Notizia” ha intervistato, a Melfi, una delle truffate: “Mi serviva una polizza e mi sono rivolta a loro, mi hanno fatto pagare 390 euro per quattro mesi, ma quando è stato il momento di rinnovare erano spariti e non rispondevano più al telefono”.



La signora, informandosi, ha capito di non essere stata l'unica ad essere finita nella rete di questi imbroglioni. Riccardo Trombetta di “Striscia la Notizia” ha cercato la sede fisica, o presunta tale, di questa società che dovrebbe trovarsi ad Asti, più precisamente in corso Alfieri 339 e invece ha trovato…una profumeria.



E chiedendo agli astigiani presenti nessuno ha mai sentito parlare di questa attività. La Ferrarsi Assicurazioni è stata segnalata e, come tante altre che derubano i cittadini, è finita sul sito dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).