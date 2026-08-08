Ischia, vendeva droga in spiaggia sotto l'ombrellone: denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Ischia erano arrivati sulla spiaggia di San Pietro per un normale pattugliamento e soprattutto per mostrare i nuovi mezzi green dell'Arma, delle vespe elettriche nuove di zecca, insomma lavoro e promozione dell'immagine istituzionale. D'estate le spiagge, si sa, sono anche un gran palcoscenico ma all'improvviso sotto la calura i due militari hanno notato un gran via vai di gente attorno a un ombrellone. Non si trattava di bagnanti, perché erano si in spiaggia ma vestiti ed erano tanti e nessuno era in costume da bagno, quindi c'era qualcosa di strano.