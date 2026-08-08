Ischia, vendeva droga in spiaggia sotto l'ombrellone: denunciato dai carabinieri
I Carabinieri hanno notato un gran via vai sulla spiaggia ed hanno interrotto il business dello spacciatore, un 36enne di Napoli
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I carabinieri di Ischia erano arrivati sulla spiaggia di San Pietro per un normale pattugliamento e soprattutto per mostrare i nuovi mezzi green dell'Arma, delle vespe elettriche nuove di zecca, insomma lavoro e promozione dell'immagine istituzionale. D'estate le spiagge, si sa, sono anche un gran palcoscenico ma all'improvviso sotto la calura i due militari hanno notato un gran via vai di gente attorno a un ombrellone. Non si trattava di bagnanti, perché erano si in spiaggia ma vestiti ed erano tanti e nessuno era in costume da bagno, quindi c'era qualcosa di strano.
Forse c'era qualche personaggio dello spettacolo ? Qualche vip ? Qualche personalità conosciuta su quella spiaggetta e sotto quell'ombrellone ? Così i carabinieri, con discrezione, si sono messi a osservare ed hanno visto che chi arrivava consegnava dei soldi e chi era sotto l'ombrellone, in costume e ciabatte, consegnava qualcosa. Il via vai era talmente importante, che arrivava gente in moto e auto, lasciate in doppia fila, di corsa, per raggiungere quel gettonatissimo ombrellone. Insomma sembrava un assalto più che un via vai.
I militari dell'Arma a quel punto si sono diretti all'ombrellone, dove hanno trovato un 36enne di Napoli, che abitava al porto, hanno fatto una veloce perquisizione e sotto un asciugamano da spiaggia hanno rinvenuto un barattolo con dosi di hascisc e marijuana già pronte, per un totale di una ventina di grammi, al netto di qualche ora di vorticose vendite. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e proposto per un foglio di via obbligatorio da tutti i comuni dell'isola. Insomma i Carabinieri hanno interrotto lo spaccio sulla battigia di Ischia.