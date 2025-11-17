Ischia, sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato

Un sordomuto è stato vittima di una grave aggressione a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove è stato colpito con pugni e calci da quattro persone all'esterno di un disco bar. L'episodio si è verificato il 16 novembre. L'uomo è intervenuto per aiutare un giovane che stava subendo un pestaggio da parte di quattro coetanei, tre dei quali di nazionalità ucraina. Il gruppo si è quindi scagliato anche contro il testimone accorso in difesa del ragazzo.