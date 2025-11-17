Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
mjgjm

Ischia, sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato

La violenta aggressione è scattata all’esterno di un disco bar, mentre l'uomo cercava di bloccare un gruppo che stava colpendo un coetaneo

17 Nov 2025 - 20:15
© ansa

© ansa

Un sordomuto è stato vittima di una grave aggressione a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove è stato colpito con pugni e calci da quattro persone all'esterno di un disco bar. L'episodio si è verificato il 16 novembre. L'uomo è intervenuto per aiutare un giovane che stava subendo un pestaggio da parte di quattro coetanei, tre dei quali di nazionalità ucraina. Il gruppo si è quindi scagliato anche contro il testimone accorso in difesa del ragazzo.

Leggi anche

Moncalieri, quindicenne disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween

Foligno (Perugia), 11enne aggredita in pieno centro da un gruppo di baby bulli: la violenza ripresa coi cellulari

La vittima del pestaggio ha sporto denuncia e gli agenti del commissariato di Ischia stanno procedendo all'identificazione dei responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della videosorveglianza della zona. I quattro soggetti coinvolti saranno denunciati in stato di libertà.

Ti potrebbe interessare

ischia