Internet, il gioco d'azzardo nascosto dietro innocui videogame

Il gioco d'azzardo è severamente proibito ai minori di 18 anni. Tuttavia, su Internet, molti siti aggirano questo divieto con stratagemmi sempre più sofisticati. Uno di questi è di "camuffarlo" nei videogame, che i ragazzini scaricano sui propri pc e smartphone. A "Striscia la Notizia", l'esperto di digitale Marco Camisani Calzolari svela questi pericolosi trucchetti.

"Alcuni videogame vendono ai giocatori delle funzionalità che servono per avanzare nel gioco, oppure per essere più forti. E alcuni videogiochi, per esempio del mondo del calcio, vendono delle carte che servono per avere i calciatori più forti. Ma si acquista un 'pacchetto' di giocatori, che potrebbero essere forti o deboli. È una sorta di 'bottino misterioso'", spiega Camisani Calzolari, chiedendo un chiarimento a un esperto.

"Non sono spesso rispettati gli obblighi di informazione da fornire al consumatore, quindi il consumatore effettua un acquisto inconsapevole, a maggior ragione laddove parliamo di minori", sottolinea il professor Giovanni Maria Riccio, dell'Università di Salerno.