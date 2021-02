"La gomma americana è fatta con il petrolio", Max Laudadio smonta le fake news sul cibo

"La gomma americana è fatta a partire dal petrolio. Per assicurare una produzione a basso costo, alcuni produttori utilizzano estratti di petrolio e plastica". Su un famosissimo canale YouTube, che conta oltre un milione e 300mila iscritti e con più di 600 milioni di visualizzazioni, vengono riportati contenuti sul cibo piuttosto bizzarri. Nella consueta rubrica "È tutto un magna magna", l'inviato di "Striscia la Notizia" Max Laudadio, grazie anche al contributo del biologo e nutrizionista Dario Vista, smonta tutte queste fake news.

"Non è vero e, soprattutto, non è consentito nella Comunità europea, e un po' in tutto il mondo, produrre alimenti con materie prime non alimentari, figuriamoci estratti di petrolio e plastica", spiega Vista. Sullo stesso canale YouTube sostengono che nel pane confezionato ci sia la L-Cisteina e, quindi, che nel prodotto siano presenti peli umani.

"Tutto falso", dice il dottor Vista. "Nessun timore, possiamo stare tranquilli. La L-Cisteina è un aminoacido capace di ridurre la forza delle farine, con un effetto ammorbidente sul pane. Ma non c'è alcun pericolo di trovarci dentro peli umani. L'uso di aminoacidi ottenuti da peli umani è stato vietato espressamente da una direttiva della Comunità europea emessa nel luglio del 1995", conclude.