Ferrara, superano l'esame grazie all'AI: l'università invalida la prova

Appena due giorni dopo, gli studenti hanno ricevuto via mail una doppia comunicazione dell'ateneo. La prima più generica che parlava di motivi tecnici alla base del provvedimento, la seconda più circostanziata: "Care studentesse e cari studenti, in una precedente comunicazione vi avevamo informato dell'annullamento della prova d'esame attribuendolo a problemi tecnici della piattaforma. Tuttavia, a seguito di verifiche interne, è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, come ChatGPT e altre applicazioni online, per rispondere alle domande".