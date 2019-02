Insulti a Emma Marrone, il consigliere leghista rincara la dose: "Ha detto una grossa cazzata"

"La mia è stata un'iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa". Queste le parole di Massimiliano Galli, il consigliere comunale di Amelia (Terni) della Lega, espulso dal partito pochi giorni fa per aver suggerito ad Emma Marrone di ‘aprire le cosce e farsi pagare’, in seguito alla frase della cantante ‘Aprite i porti’ pronunciata in occasione di uno dei suoi ultimi concerti.



"Le Iene" lo hanno raggiunto per chiedere spiegazioni e davanti alle telecamere Galli è rimasto sulle sue posizioni: "Se vorrò chiedere scusa, lo farò coi miei tempi e tramite il mio profilo, ma non faccio certo ciò che mi dite voi". Poi, però, l’atmosfera si fa più tesa e Galli avverte l'inviata del programma di Italia 1: "Io vi denuncio".



Poi il consigliere comunale di Amelia rincara la dose anche nei confronti di Emma: “"Deve rendersi conto che sui porti ha detto una grossa ca**ata".