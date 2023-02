Insetti nel piatto, la prova dell'assaggio dell'hamburger di grillo

Da video

Gli insetti nel piatto sono il futuro della cucina italiana? L'hamburger di grillo sembra essere diventata la moda del momento. "Dritto e Rovescio" ha testato sul campo cosa ne pensano i potenziali consumatori e non sono mancate le sorprese. Il grillo cheeseburger è fatto con farina di grillo, patate e fagioli cannellini, cui vengono aggiunti altri ingredienti come in un hamburger classico.

La prova dell'assaggio - Tra i possibili consumatori molti si sono sottratti al test, perché poco inclini a provare che sapore possa avere un panino fatto con la farina d'insetto, altri hanno dichiarato di provare senso solo all'idea di addentarlo. I più coraggiosi che si sono avventurati nell'assaggio hanno sottolineato la mancanza di sapore se paragonato a un hamburger classico, ma non tutti. I più giovani, in particolare, hanno dimostrato una certa propensione al consumo, la maggior parte ha sottolineato la bontà del prodotto e si è detta favorevole alla nuova frontiera dell'alimentazione sostenibile.

"L'unione Europea a gennaio ha dato il via libera alla commercializzazione delle farine di grillo, è una fonte proteica alternativa a quella della carne - spiega Paul Ruggiero, uno dei ristoratori che si è cimentato con la "nuova ricetta" - bisogna dare un occhio al futuro anche in chiave sostenibilità".