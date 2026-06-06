Insegnante prende le ferie per assistere un suo alunno in ospedale

Ha motivato il suo gesto spiegando che per lei i suoi alunni "sono davvero come figli". Ed è proprio mossa da questo sentimento che nei giorni scorsi un'insegnante di sostegno siciliana, Samanta Anna Lacagnina, ha preso delle ferie e ha raggiunto a Rimini uno dei suoi alunni, ricoverato per un intervento chirurgico, per non lasciarlo solo durante la degenza. "Un gesto fatto con amore", ha spiegato l'insegnante, che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno.