Viaggio dalla Sicilia a Rimini

Insegnante prende le ferie per assistere un suo alunno in ospedale

La docente Samanta Anna Lacagnina ha sostenuto di tasca propria le spese per assisterlo durante la degenza. Il gesto ha ricevuto un encomio dal Comune: "Esempio concreto di passione professionale"

06 Giu 2026 - 18:45
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Ha motivato il suo gesto spiegando che per lei i suoi alunni "sono davvero come figli". Ed è proprio mossa da questo sentimento che nei giorni scorsi un'insegnante di sostegno siciliana, Samanta Anna Lacagnina, ha preso delle ferie e ha raggiunto a Rimini uno dei suoi alunni, ricoverato per un intervento chirurgico, per non lasciarlo solo durante la degenza. "Un gesto fatto con amore", ha spiegato l'insegnante, che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno

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 "Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando" ha raccontato la docente all'edizione locale de "Il Resto del Carlino". Ho voluto dare sostegno a un bambino solare, con una grande forza di volontà, e a una madre coraggiosa. Per me è stato tutto naturale e lo rifarei mille volte. I miei allievi sono davvero come figli".

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L'encomio delle istituzioni

 Il gesto ha raggiunto anche le istituzioni. La vicesindaca e assessora alla scuola Chiara Bellini ha inviato una lettera di encomio alla dirigente scolastica dell'insegnante, definendo la sua scelta "un esempio concreto di passione professionale e autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo e restituisce alla scuola la sua dimensione più alta".

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