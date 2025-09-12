Scritta Generali crollata dal grattacielo a Milano: 10 indagati

Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per il collasso dell'insegna Generali sulla torre Hadid di CityLife del 30 giugno. Sarà quindi posta al vaglio la posizione di tecnici, progettisti e rappresentanti legali delle società impiegate per l'installazione e la manutenzione dell'insegna. Le pm Francesca Celle e Maura Ripamonti indagano per crollo colposo. L’investigazione riguarda progettisti e rappresentanti delle società a vario titolo coinvolti nell'installazione e manutenzione dell'insegna sulla torre Hadid. Lunedì 15 settembre prenderanno il via gli accertamenti tecnici dei consulenti della Procura, cui è stato affidato l'incarico di individuare le cause del crollo, con accertamenti tecnici irripetibili da svolgersi nel contraddittorio con le difese degli indagati.