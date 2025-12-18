Insegna per anni alle superiori senza una laurea: condannato a restituire gli stipendi

Il 39enne in passato, già condannato in passato per falso ideologico, ha dichiarato di non aver voluto truffare nessuno, ma di aver insegnato senza i titoli adeguati perché ne aveva bisogno. A raccontare la vicenda è il "giorno, secondo cui l'uomo iniziò a insegnare al Liceo scientifico Marie Curie di Meda e al Castiglioni di Limbiate come "docente supplente per Matematica e Fisica" dal 29 settembre al 6 dicembre 2021. Quando stava per essere assunto, aveva presentato una dichiarazione sostitutiva "di atto notorio indicante il possesso della laurea". Nel documento si sosteneva che il titolo era arrivato alla Federico II di Napoli nel 2008, con il massimo dei voti, e specialistica nel 2011. Grazie a questa dichiarazione aveva continuato a insegnare a Meda come docente di Scienze e tecnologie informatiche fino al 31 agosto 2022.