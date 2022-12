Influenza australiana, il Ministro della Salute: "Questo Natale è da affrontare con senso di responsabilizzazione"

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, interviene a "Zona Bianca" sul preoccupante dato dell'influenza australiana che ha colpito circa 3,5 milioni d'italiani. "Credo che questo sia un Natale da affrontare con senso di responsabilizzazione. Dobbiamo tutelare i fragili e gli anziani vaccinandoci. I dati sono in aumento e c'è un impennata rispetto al passato. Ne stiamo seguendo continuamente l'evoluzione ma consigliamo a tutti di vaccinarsi".

Il rischio è quello di arrivare a 10milioni di contagi, per questo il Ministero ha deciso di lanciare una campagna vaccinale contro il Covid-19 e l'influenza. "Non ci stancheremo mai di dirlo - ha proseguito Il Ministro della Salute - i fragili e gli anziani vanno tutelati. Sono certo che i cittadini italiani aderiranno alla campagna". E sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale, il Ministro Orazio Schillaci ha aggiunto: "Le sentenze vanno accettate e rispettate. Oggi siamo in una fase della pandemia da Covid-19 diversa e questo anche grazie ai vaccini. Ci appelliamo soprattutto al senso di civiltà dei cittadini e alle persone più fragili, che come per l'influenza, vanno protetti".