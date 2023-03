Influenza, Iss: "La stagione più intensa dal 2000, oltre 12 mln i casi"

La stagione, spiegano all'Iss, è stata peculiare sotto diversi punti di vista. "A differenza degli altri anni, in cui il numero massimo di casi si raggiunge di solito a fine gennaio, il picco quest'anno è stato precoce, prima di Natale, tra la 49esima e la 50esima settimana dell'anno - spiega Bella -. Inoltre ha raggiunto tassi molto elevati. Questa caratteristica per certi aspetti rende simile la stagione attuale a quella del 2009-2010, l'anno della pandemia da 'suina', quando si registrò un picco molto intenso intorno a novembre".

Altra caratteristica di questa stagione influenzale è stato il numero altissimo di casi complessivi, oltre 12 milioni fino a questo momento. A contribuire a questo fenomeno è stata anche una discesa molto lenta della curva. "Lo stiamo osservando tutt'ora - chiarisce Bella -. Rispetto ad altre stagioni in cui, dopo il picco, si verifica in genere un repentino calo dei casi, quest'anno la curva sta scendendo molto lentamente, con veri e propri periodi di stasi".

Effetto pandemia

L'esperto spiega poi il fenomeno con l'effetto pandemia. "Per due anni non c'è stata circolazione dei virus influenzali e quindi una larga fetta della popolazione era suscettibile all'infezione. C'era inoltre una parte della popolazione - i bambini molto piccoli - che non aveva mai conosciuto questi virus: sicuramente anche loro hanno contribuito in maniera determinante alla diffusione dei contagi".