Influenza in crescita, già registrati un milione e 700mila casi: più colpiti i bambini

Da inizio stagione l'influenza ha già colpito in Italia 1,7 milioni di persone. Cresce la curva e nell'ultima settimana si sono registrati 435mila nuovi casi. Lo afferma il rapporto della stagione della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. I più colpiti sono i bambini nella fascia di età 0-4 anni, con circa 23 casi per mille assistiti. L'incidenza di casi stimati di infezioni respiratorie acute in Italia, risulta pari a 7,64 casi per mille assistiti (rispetto a 7,24 dell'ultimo bollettino), con circa 435mila nuovi casi, per un totale di circa 1.737.057 casi a partire dall'inizio della stagione.