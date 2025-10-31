Influenza, oltre 420mila casi in una settimana: "in linea con gli anni scorsi", ma si teme un inverno difficile

"E' presto per stimare quale sarà l'andamento della stagione - spiega Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss - ma ricordiamo che questo è il momento più adatto per vaccinarsi, per avere la massima protezione quando il numero di casi inizierà a salire, soprattutto per le persone più fragili". Suggerisce la vaccinazione, in particolare per chi ha fattori di rischio per malattie cardiovascolari, anche una ricerca coordinata dalla University of California, secondo cui il rischio di infarto e ictus sale di 5 volte nelle settimane dopo aver contratto l'influenza o il Covid.