Giappone, allarme influenza: più di 100 scuole chiuse a causa di una nuova epidemia

E' allarme influenza in Giappone. Le autorità sanitarie hanno confermato che è in corso un'epidemia con migliaia di persone infette dal virus respiratorio e un numero di infezioni insolito per questo periodo dell'anno (al 10 ottobre segnalati 6.013 casi). Secondo quanto si legge online su Nature, in genere i focolai epidemici di influenza si verificano in Giappone a fine novembre, mentre a oggi il numero di casi è tale da risultare epidemico e più di 100 scuole hanno chiuso (quasi la metà delle 287 persone ricoverate in ospedale per influenza a settembre erano bambini, di età pari o inferiore a 14 anni).