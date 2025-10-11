Usa, Trump si è vaccinato contro influenza e Covid

Per Trump, il più anziano ad aver prestato giuramento come presidente degli Stati Uniti, non sono mancate le domande e le speculazioni sulla sua salute, malgrado siano ben lontane dal raggiungere l'intensità di quelle poste per il suo predecessore, il democratico Joe Biden. Il magnate è stato visto con lividi sulla mano destra. Foto recenti lo hanno mostrato con uno spesso strato di trucco sulla zona. La Casa Bianca ha affermato a luglio che i lividi erano dovuti alle "frequenti strette di mano" e all'uso di aspirina come trattamento cardiovascolare standard.