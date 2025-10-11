Logo Tgcom24
"Gode di ottima salute"

Usa, Trump si è vaccinato contro influenza e Covid

Il presidente americano ha ricevuto una dose di richiamo "in previsione ai viaggi internazionali", si legge nel referto medico.

11 Ott 2025 - 11:40
© Ansa

© Ansa

Donald Trump, durante una visita medica avvenuta venerdì, ha ricevuto la sua vaccinazione antinfluenzale annuale e un richiamo del vaccino contro il Covid-19. Il presidente Usa - si legge nel referto medico - ha ricevuto una dose di richiamo del vaccino "in preparazione ai viaggi internazionali", mentre il suo segretario alla Salute RFK Jr., noto per il suo scetticismo sui vaccini, ha limitato l'accesso ai vaccini contro il Covid-19. Trump "continua a godere di ottima salute", secondo il bollettino medico. Il presidente si era già sottoposto a un controllo sanitario ad aprile.

Le speculazioni sulla salute

 Per Trump, il più anziano ad aver prestato giuramento come presidente degli Stati Uniti, non sono mancate le domande e le speculazioni sulla sua salute, malgrado siano ben lontane dal raggiungere l'intensità di quelle poste per il suo predecessore, il democratico Joe Biden. Il magnate è stato visto con lividi sulla mano destra. Foto recenti lo hanno mostrato con uno spesso strato di trucco sulla zona. La Casa Bianca ha affermato a luglio che i lividi erano dovuti alle "frequenti strette di mano" e all'uso di aspirina come trattamento cardiovascolare standard.

