Covid, uno studio conferma l'efficacia del vaccino Pfizer aggiornato

Il vaccino Pfizer/BioNTech aggiornato contro la variante LP.8.1, è efficace e stimola un aumento di 4 volte della produzione di anticorpi indirizzati specificamente contro la nuova versione del virus SarsCov2. È il risultato di una sperimentazione i cui dati sono stati resi noti dalle aziende produttrici. Il vaccino è stato approvato lo scorso agosto dalla Food and Drug Administration americana; a luglio aveva ricevuto il via libera del Comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell'agenzia europea (Ema) che ne ha raccomandato l'approvazione per tutta la popolazione a partire dai sei mesi di età. Entrambe le agenzie avevano dato il via libera sulla base di dati preliminari che mostravano una maggiore capacità del nuovo vaccino di proteggere contro varianti del virus più recenti rispetto alle precedenti versioni indirizzate contro JP.1 e KP.2.