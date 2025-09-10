Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
I risultati della sperimentazione

Covid, uno studio conferma l'efficacia del vaccino Pfizer aggiornato

Stimola un aumento di 4 volte della produzione di anticorpi indirizzati specificamente contro la nuova versione del virus SarsCov2

10 Set 2025 - 12:00
© Afp

© Afp

Il vaccino Pfizer/BioNTech aggiornato contro la variante LP.8.1, è efficace e stimola un aumento di 4 volte della produzione di anticorpi indirizzati specificamente contro la nuova versione del virus SarsCov2. È il risultato di una sperimentazione i cui dati sono stati resi noti dalle aziende produttrici. Il vaccino è stato approvato lo scorso agosto dalla Food and Drug Administration americana; a luglio aveva ricevuto il via libera del Comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell'agenzia europea (Ema) che ne ha raccomandato l'approvazione per tutta la popolazione a partire dai sei mesi di età. Entrambe le agenzie avevano dato il via libera sulla base di dati preliminari che mostravano una maggiore capacità del nuovo vaccino di proteggere contro varianti del virus più recenti rispetto alle precedenti versioni indirizzate contro JP.1 e KP.2.

Leggi anche

Covid, Pfizer: "I dati sul vaccino sono trasparenti, sono apparsi in 600 studi"

Covid, la variante Stratus preoccupa gli esperti: ecco quali sono i sintomi chiave da monitorare

Lo studio

 Ora, il nuovo studio condotto su 100 persone con fattori di rischio, anziane o affette da patologie, conferma la validità della nuova formulazione. In tutte le fasce di età "14 giorni dopo la vaccinazione, i titoli degli anticorpi neutralizzanti LP.8.1 hanno superato i livelli pre-vaccinazione, in media, di almeno 4 volte", scrivono le aziende in una nota. "Questi risultati clinici rafforzano i dati preclinici che hanno sostenuto la recente approvazione da parte della Food and Drug Administration del vaccino Covid-19 adattato a LP.8.1, che ha dimostrato risposte immunitarie migliorate contro molteplici sottolineaggi circolanti di SarsCov2", conclude la nota.

Leggi anche

Covid, nell'ultima settimana in Italia superati i 2.000 casi | È il più alto numero di contagi dall’inizio del 2025

Ti potrebbe interessare

covid
vaccino
pfizer

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema