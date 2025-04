Carovita, la prova del carrello di "Dritto e Rovescio"

L'inflazione, secondo gli ultimi dati ISTAT, è salita al 2% e a salire di conseguenza sono anche i prezzi dei prodotti che mettiamo nel carrello della spesa. Per il Codacons questo si traduce in un aumento di 716 euro all'anno per una famiglia con due figli. "Dritto e Rovescio", per verificare nel dettaglio questo fenomeno, decide di accompagnare al supermercato Caterina, una signora in pensione. Con il suo aiuto, il programma di Rete 4 mostra un notevole ed effettivo aumento dei prezzi che costringe spesso a rinunciare all'acquisto di alcuni prodotti.