Infermieri, De Palma: "Ci siamo autotassati per comprare le tute: ora basta"

"Abbiamo superato la prima ondata con le nostre mani nude, abbiamo messo delle buste di plastica sul volto per proteggerci", racconta a Tgcom24 Antonio De Palma, Presidente nazionale di Nursing Up. "Il nostro sindacato si è addirittura autotassato per acquistare le tute contenitive che mancavano in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Gli infermieri si sono messi le mani in tasca per acquistare i materiali quando lo Stato non ha potuto farlo. Ora però diciamo basta. Ora vogliamo essere ascoltati".