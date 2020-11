Coronavirus, gli infermieri: "Servono misure più restrittive, chi gestisce l'emergenza si è dimostrato inadeguato"

"Non credo si possa continuare con il tradizionale metodo usato fino a oggi, per cui in modo piatto e indiscriminato continuiamo a chiudere attività dove spesso il contagio non è neppure così scientificamente provato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, in vista della riunione con il governo che precederà il possibile varo del nuovo Dpcm.