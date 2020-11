Covid, Conte: "Curva dei contagi impone nuove misure" | Limiti agli spostamenti da e verso le Regioni a rischio

"In Italia la situazione è in peggioramento" "La curva - ha sottolineato il premier - corre in ogni continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi".

LEGGI ANCHE >> La situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi

"Misure in base alle Regioni, consapevoli della frustrazione dei cittadini" "Alla luce dell'ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune Regioni siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità" delle Regioni. "Siamo consapevoli della frustrazione e della rabbia dei cittadini che si trovano a convivere con nuove limitazioni alle libertà personali. Conosciamo le ripercussioni che le restrizioni avranno sulla situazione economica".

"Nel prossimo Dpcm 3 scenari, decide il ministero della Salute" "Nel prossimo Dpcm - ha spiegato - indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute".

"Limiti agli spostamenti da e verso le Regioni a rischio" Tra le misure annunciate dal presidente del Consiglio c'è il limite agli spostamenti da e verso le Regioni con elevati coefficienti di rischio, salvo che per esigenze di lavoro, studio e salute. Il governo prevede poi a livello nazionale "la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali".

"Limiti alla circolazione delle persone in tarda sera" "Prevediamo la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri", ha proseguito Conte nel corso delle sue comunicazioni sull'emergenza Covid nell'aula della Camera. Per quanto riguarda il coprifuoco, il premier ha parlato di "limiti alla circolazione delle persone in tarda sera", senza specificare l'orario. Inoltre nel Dpcm si prevede "anche integralmente" la didattica a distanza per le scuole di secondo grado.

"A livello nazionale chiudiamo mostre e musei" "Per l'intero territorio nazionale - ha detto Conte - intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre".

Coronavirus, sovranisti e movimenti in piazza: tafferugli a Roma LaPresse 1 di 58 LaPresse 2 di 58 LaPresse 3 di 58 LaPresse 4 di 58 LaPresse 5 di 58 LaPresse 58 di 58 LaPresse 58 di 58 LaPresse 58 di 58 LaPresse 58 di 58 LaPresse 10 di 58 LaPresse 11 di 58 LaPresse 12 di 58 LaPresse 13 di 58 LaPresse 14 di 58 LaPresse 15 di 58 LaPresse 16 di 58 LaPresse 17 di 58 LaPresse 18 di 58 LaPresse 19 di 58 LaPresse 20 di 58 LaPresse 21 di 58 LaPresse 22 di 58 LaPresse 23 di 58 LaPresse 24 di 58 LaPresse 25 di 58 LaPresse 26 di 58 LaPresse 27 di 58 LaPresse 28 di 58 LaPresse 29 di 58 LaPresse 30 di 58 Ansa 31 di 58 Ansa 32 di 58 Ansa 33 di 58 Ansa 34 di 58 Ansa 35 di 58 Ansa 36 di 58 Ansa 37 di 58 Ansa 38 di 58 Ansa 39 di 58 Ansa 40 di 58 Ansa 41 di 58 Ansa 42 di 58 Ansa 43 di 58 Ansa 44 di 58 Ansa 45 di 58 Ansa 46 di 58 Ansa 47 di 58 Ansa 48 di 58 Ansa 49 di 58 Ansa 50 di 58 Ansa 51 di 58 Ansa 52 di 58 Ansa 53 di 58 Ansa 54 di 58 Ansa 55 di 58 Ansa 56 di 58 Ansa 57 di 58 Ansa 58 di 58 leggi dopo slideshow ingrandisci Tafferugli e disordini si sono registrati a Roma, teatro di una serie di manifestazioni di segno opposto. Frange di estrema destra in centro, movimenti, antagonisti e centri sociali vicino all'università La Sapienza. Alcune persone sarebbero state fermate e la loro posizione e al vaglio delle forze di polizia.



"In 15 Regioni terapie intensive a rischio tra un mese" Conte ha quindi sottolineato che "ci sono specifiche criticità in Regioni e Province autonome. L'Rt nazionale è a 1,7 ma in alcune Regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un'altra probabilità che 15 Regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese".

"Immutata la proposta di tavolo con le opposizioni" "Ho prospettato ai leader delle opposizione un tavolo di confronto con il governo. Al momento - ha aggiunto Conte - questa proposta è stata rifiutata, se ci sono ripensamenti posso confermare che la proposta è immutata e non sottende confusione di ruoli".

"Non può esserci dilemma tra salute ed economia" "Non ci può essere dilemma tra protezione della salute ed economia. Tanto più saremo in grado di piegare la curva dei contagi tanto più potremo allentare le restrizioni", ha concluso.