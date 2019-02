Indiano ucciso nel Torinese, presi gli autori: un arresto e tre denunciati

Un uomo di 43 anni, Bikram Singh , è stato arrestato mentre altri tre, tra cui il fratello, sono stati denunciati per l'agguato di sabato a Carmagnola (Torino). All'origine dell'assalto ci sarebbero vecchi dissidi all'interno della comunità indiana. La vittima, Baldev Raj , 41 anni, era in macchina quando un gruppo di persone, sempre in auto, l'ha raggiunta, ha bloccato la sua auto e ha sparato, uccidendola e ferendo il passeggero.

Raj è stato colpito all'addome e al torace ed è morto a seguito delle gravi ferite. L'amico è ricoverato all'ospedale Cto di Torino e le sue condizioni non sembrano gravi.



Le indagini lampo dei carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno permesso di appurare che, quello che in un primo momento era sembrato un vero e proprio agguato di camorra, era in realtà la conseguenza di alcuni dissidi interni alla comunità indiana.



Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti una cartuccia inesplosa calibro 7,62x25 e due bossoli del medesimo calibro, sottoposti a sequestro. Non è invece ancora stata ritrovata l'arma utilizzata. L'arrestato, che ha ammesso le proprie responsabilità, si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.