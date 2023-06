Incidenti sul lavoro, esplode una bombola: morto un operaio nel Torinese

Ancora un incidente mortale sul lavoro.

Un operaio è morto a Pavone Canavese (Torino) in seguito all'esplosione di una bombola in un cantiere vicino all'autostrada A5 Torino-Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area. Secondo i primi accertamenti, l'operaio, investito dall'esplosione, è morto sul colpo.