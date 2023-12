Incidente stradale a Portogruaro (Venezia), auto finisce in un canale: quattro morti

La dinamica dell'incidente: cosa è successo

La tragedia è avvenuta nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3. Tra le vittime ci sarebbe anche una donna. Secondo alcuni testimoni, l'automobile ha proseguito in linea retta in prossimità di una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena.