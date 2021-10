Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli

Tre italiani hanno perso la vita a Ryad, in Arabia Saudita, a causa di un incidente nel deserto. Una delle vittime è Antonio Caggianelli, noto ballerino. Con lui altri due colleghi. I tre erano giunti nel Paese arabo per esibirsi. Approfittando del giorno libero, i giovani avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto ma, per cause ancora da accertare, i veicoli su cui viaggiavano sono finiti in una scarpata. Oltre ai tre italiani, sono morte anche altre due persone del posto.