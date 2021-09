Chieti, scontro frontale tra due auto sulla statale 649: 4 vittime

Le vittime Le vittime sono un uomo di 37 anni, Domenico Di Fazio, presidente del Rapino Calcio, formazione che milita in prima categoria, due fratelli di Casoli (Chieti), Massimiliano e Alessandro Fiore di 21 e 23 anni e un cugino che viaggiava con loro, Mattia Lorenzo Menna, 23 anni di Altino (Chieti).

La dinamica dell'incidente Questi ultimi tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che in fase di sorpasso è finita contro una Jeep Renegade che proveniva dalla direzione opposta, condotta da un uomo di 30 anni, calciatore del Rapino, con accanto Di Fazio. Nell'impatto, che ha distrutto le due auto, gli occupanti della Golf sono morti sul colpo: i sanitari del 118 di Chieti, giunti sul posto, hanno provato a rianimare Di Fazio, ma non c'è stato nulla da fare. Il calciatore ferito è stato invece portato al policlinico di Chieti dove è ricoverato in prognosi riservata.

Illese le persone a bordo dell'auto che è stata sorpassata Illesi i cinque occupanti della Fiat Tipo che era stata sorpassata dalla Golf: l'auto, nello scontro fra le due auto, è stata urtata da striscio ma senza conseguenze per il conducente e le quattro donne, tutti di Guardiagrele, che erano a bordo. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la causa dell'incidente sono intervenute due pattuglie della polizia stradale, coordinate dal commissario Marco Polidoro, i vigili del fuoco che hanno dovuto usare la fiamma ossidrica per estrarre i corpi.

Le salme sono state portate all'obitorio di Chieti dove, previo tampone, si procederà all'ispezione cadaverica mentre un'informativa è stata rimessa dalla Stradale al procuratore della Repubblica di Chieti facente funzione Lucia Campo: le due auto sono state sequestrate. La notizia del tragico incidente si è presto diffusa nei luoghi di in cui le vittime vivevano.