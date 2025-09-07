Follo (La Spezia), moto si schianta contro un muro: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Un drammatico incidente stradale è avvenuto a Follo, in provincia della Spezia. Due giovani, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19, hanno perso la vita dopo che la moto su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Il mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo, terminando la corsa contro l'edificio. A dare l'allarme sono stati i residenti della casa colpita, che hanno subito chiamato i soccorsi.