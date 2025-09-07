Logo Tgcom24
Follo (La Spezia), moto si schianta contro un muro: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alle vittime. A dare l'allarme sono stati i residenti della casa colpita, che hanno subito chiamato i soccorsi

07 Set 2025 - 20:20
Un drammatico incidente stradale è avvenuto a Follo, in provincia della Spezia. Due giovani, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19, hanno perso la vita dopo che la moto su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Il mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo, terminando la corsa contro l'edificio. A dare l'allarme sono stati i residenti della casa colpita, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del 118 provenienti da Spezia e Sarzana, oltre a un elicottero decollato da Genova per tentare un trasferimento d’urgenza. I soccorritori hanno praticato manovre di rianimazione per oltre mezz'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I due giovani sono stati dichiarati deceduti sul luogo dell'incidente.

