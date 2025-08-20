Incidente ferroviario sulla linea Brennero-Trento, scontro tra regionale e merci: circolazione sospesa

La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Trento è stata sospesa a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. Durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. La linea è stata interrotta tra Mezzocorona e Trento.