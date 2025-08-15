Danimarca, treno deraglia dopo collisione con autocisterna: un morto e diversi feriti

In Danimarca è di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nello Jutland Meridionale vicino Bjerndrup, fra Kliplev e Tinglev, dove un treno passeggeri è deragliato dopo avere colpito un'autocisterna per il trasporto di liquami a un passaggio a livello. Il bilancio è stato fornito dalla polizia. La dinamica viene riportata dai media locali, che citano anche testimoni.