Mondo
vicino a Bjerndrup

Danimarca, treno deraglia dopo collisione con autocisterna: un morto e diversi feriti

L'incidente ferroviario è avvenuto nello Jutland Meridionale, vicino Bjerndrup, fra Kliplev e Tinglev

15 Ago 2025 - 19:53
© Ansa

© Ansa

In Danimarca è di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nello Jutland Meridionale vicino Bjerndrup, fra Kliplev e Tinglev, dove un treno passeggeri è deragliato dopo avere colpito un'autocisterna per il trasporto di liquami a un passaggio a livello. Il bilancio è stato fornito dalla polizia. La dinamica viene riportata dai media locali, che citano anche testimoni.

L'agenzia danese responsabile per le ferrovie, Banedanmark, ha spiegato di avere inviato sul posto una squadra per accertare l'accaduto, precisando che "la tratta è attualmente chiusa al traffico". Il quotidiano Jyllands-Posten sottolinea che il passaggio a livello all'altezza del quale è avvenuto l'incidente non è dotato di barriere e i veicoli che attraversano i binari devono orientarsi sulla base di un semaforo. 

danimarca

