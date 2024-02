Due incidenti sul lavoro: nel Teramano muore 66enne travolto da un Tir, nel Foggiano il decesso di un 23enne

Il 66enne è stato investito da un camion in manovra mentre si trovava nel piazzale di uno stabilimento. Il 23enne era impegnato nella messa in opera di un impianto di irrigazione

In provincia di Teramo, a Mosciano Sant'Angelo, un uomo di 66 anni è morto travolto da un Tir mentre era al lavoro. Nel Foggiano un operaio di 23 anni è rimasto schiacciato mentre lavorava a un impianto d'irrigazione. L'incidente in Abruzzo è stato nel piazzale di uno stabilimento e la vittima era originaria di Cesena. Secondo la ricostruzione dell'infortunio, mentre attraversava il piazzale l'uomo sarebbe stato investito dal camion, che stava facendo manovra. Alla guida c'era un collega autotrasportatore che non si sarebbe accorto di lui. Vittima e autista sono dipendenti della stessa ditta di autotrasporto.

Due incidenti mortali sul lavoro sono accaduti, a distanza di poche ore, il primo in Abruzzo, il secondo in Puglia.

Nel Foggiano invece, alla periferia di Stornara, un 23enne era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono subito intervenuti per le verifiche necessarie a ricostruire l'esatta dinamica.