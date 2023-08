Incidente mortale sulla A1: coda chilometrica verso Bologna | Oggi bollino nero: è il giorno più trafficato dell'estate

Bollino nero con pioggia e vento

Questo weekend si prevede un traffico molto intenso in direzione sud, in particolare durante la mattinata di sabato. Il 5 agosto è infatti considerato il giorno più congestionato dell'estate, l'unico contraddistinto dal bollino nero per il grande esodo ovvero quasi venti milioni di italiani che si mettono in viaggio lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia. Partono dalle grandi città per raggiungere le località di villeggiatura, per lo più in direzione sud.