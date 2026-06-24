Non si fermano le polemiche attorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un nuovo video sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce. Nel filmato, anticipato dal Secolo XIX, il giovane afferma: "Io dovrei chiedere scusa? E perché?". Poi aggiunge frasi ancora più dure rivolte a chi lo ha criticato per il comportamento tenuto dopo la tragedia. "Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni. E io dovrei chiedere scusa? Per cosa?", sostiene nel video. Quindi termina con parole che hanno ulteriormente alimentato l'indignazione: "Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia. Sennò vengo lì e vi sparo a tutti". Nelle scorse ore la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
La "fuga" in Olanda
Il nuovo video arriva dopo un precedente filmato registrato all'aeroporto di Malpensa, da dove il ragazzo è partito per l'Olanda. In quell'occasione aveva dichiarato, ridendo, che l'incidente aveva "rovinato" la sua vita e i suoi progetti per il futuro in Italia.
La reazione della famiglia
Durissima la posizione dei familiari. Il padre e lo zio del giovane hanno chiesto pubblicamente scusa per il comportamento del ragazzo, definendo il video "ignobile". "È un asino, ha sbagliato. Siamo qui in Italia da 40 anni, integrati nella società, e lui ci ha fatto vergognare", hanno dichiarato. I parenti hanno spiegato di aver preso le distanze dal 19enne e di averlo allontanato dall'abitazione familiare dopo la diffusione dei video.