Ventenne morì in incidente sulla Asti-Cuneo, "non ci fu gara tra Porsche": un automobilista condannato a 8 anni, l'altro assolto
I due erano entrambi a giudizio per lo schianto sulla A33 dell'11 dicembre in cui perse la vita Matilde Baldi
Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto. È la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, al termine del processo con rito abbreviato in cui due automobilisti, il sessantenne Franco Vacchina e il 47enne Davide Bertello, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. I giudici hanno accolto solo in parte le richieste della pm Sara Paterno — che aveva sollecitato 10 anni per il primo e 5 per il secondo — e non hanno riconosciuto l'ipotesi d'accusa riguardante la dinamica della presunta gara di velocità tra le due Porsche.
L'incidente sulla A33
L'impatto era avvenuto mentre la Fiat 500 su cui viaggiavano la giovane e la madre procedeva a circa 70 km/h, quando è stata travolta dalla Porsche dell'uomo condannato a 8 anni e che quella sera che viaggiava a oltre 200 km/h. Matilde Baldi era deceduta dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Alessandria. L'altro automobilista, accusato di aver partecipato alla sfida e di omissione di soccorso, è stato completamente prosciolto.