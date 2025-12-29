Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, ripuliti i pc: "L'hard disk con i file nelle mani di un amico"

Dalle intercettazioni contenute nelle carte è emerso che, per la paura di essere scoperti e arrestati, alcuni degli indagati - Mohammed Hannoun e Abu Falastine (il cui vero nome era Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud) - avevano da tempo deciso di cancellare quanto era presente sul pc della sede dell'associazione "La cupola" in via Venini a Milano, uno dei collettori di denaro che sarebbero serviti a finanziare le attività del "Movimento di resistenza islamica". A giugno Falastine diceva: "Ho cancellato tutto...i vecchi file tutti cancellati... tutte le ricevute cancellate. Ovviamente ho tenuto una copia e l'ho messa in un hard disk e l'ho lasciata da un amico di fiducia". Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno sequestrato diversi computer e supporti informatici. In un caso, tre pc sarebbero stati trovati nascosti nell’intercapedine di una parete di un appartamento di uno studente a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Si tratta di materiale che gli inquirenti definiscono di particolare interesse investigativo e che sarà analizzato nei prossimi giorni per verificare la presenza di documenti utili a confermare le ipotesi accusatorie.